2019-12-01T13:34:32+03:00
Происшествия

10 пассажиров упавшего с моста в Забайкалье автобуса не получили никаких травм

Пассажиры сами отправились на попутках по маршруту в Читу [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Падение автобуса лед в Забайкалье: 10 человек не получили никаких травмПадение автобуса лед в Забайкалье: 10 человек не получили никаких травмФото: соцсети
Изменить размер текста:

В результате падения пассажирского автобуса с моста на лёд в Забайкальском крае десять человек не получили вообще никаких травм.

Десять пассажиров ни просто не получили ранения, но и сами выбрались из обломков автобуса, после чего они решили самостоятельно добраться до назначенного пункта в Чите и взяли попутки. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Baza.

Специалисты сообщают, что пассажиры могут быть в состоянии шока и обратится к врачам позже.

Напомним, что по последним данным 19 человек погибли, 9 раненых отвезли в больницы. Как писал сайт kp.ru, умерли двое детей младше шести лет. В больнице находятся одна беременная женщина, а также один пострадавший готовится к операции.

Причиной происшествия является лопнувшее колесо автобуса, которое привело к вылету транспорта с моста в реку.

Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские националисты грозят Зеленскому новым Майданом из-за «нормандского саммита»
Спасательные работы на месте ДТП с автобусом в Забайкалье завершены
МЧС открыто горячую линию после аварии с автобусом в Забайкалье
УМВД: число погибших возросло до 19 человек в аварии в Забайкалье
В результате аварии в Забайкалье погибли двое детей
Дивизион ЗРК С-300 «Фаворит» запустил на дежурство в Таджикистане
Причина ДТП в Забайкалье: Автобус рухнул с моста из-за лопнувшего колеса
Лед не выдержит тяжелую технику: Спасательная операция в Забайкалье затрудняется
У водителя упавшего в реку в Забайкалье автобуса был 18-летний стаж
СК возбудил уголовное дело по аварии в Забайкалье, в которой погибло 17 человек
Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае
Автобус упал в реку в Забайкалье: погибло 15 человек
Правительство одобрило решение увеличить застрахованную сумму вклада до 10 млн рублей
Путин и Си Цзиньпин запустят газопровод «Сила Сибири» по телемосту 2 декабря
Власти Украины вдвое увеличили финансирование фонда жены Порошенко
Кинолог рассказал, как избежать нападения собак
Евросоюз начал расследование методов сбора данных Google
Назван напиток, который предотвращает рак печени и старение мозга
Савченко назвала Порошенко отвратительным и жадным человеком
В Великобритании заявили о превосходстве российской артиллерии
Сменились главные лица Евросоюза
Командир ВСУ убил своего подчинённого на Донбассе
Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров
Роспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧ
Террориста на Лондонском мосту обезвредили огнетушителем и бивнем нарвала