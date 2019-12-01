10 пассажиров упавшего с моста в Забайкалье автобуса не получили никаких травм

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-01T13:34:32+03:00

Падение автобуса лед в Забайкалье: 10 человек не получили никаких травм Фото: соцсети

Пассажиры сами отправились на попутках по маршруту в Читу [видео]

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В результате падения пассажирского автобуса с моста на лёд в Забайкальском крае десять человек не получили вообще никаких травм.

Десять пассажиров ни просто не получили ранения, но и сами выбрались из обломков автобуса, после чего они решили самостоятельно добраться до назначенного пункта в Чите и взяли попутки. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Baza.

Специалисты сообщают, что пассажиры могут быть в состоянии шока и обратится к врачам позже.

Напомним, что по последним данным 19 человек погибли, 9 раненых отвезли в больницы. Как писал сайт kp.ru, умерли двое детей младше шести лет. В больнице находятся одна беременная женщина, а также один пострадавший готовится к операции.

Причиной происшествия является лопнувшее колесо автобуса, которое привело к вылету транспорта с моста в реку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747117" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU