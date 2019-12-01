10 пассажиров упавшего с моста в Забайкалье автобуса не получили никаких травм
В результате падения пассажирского автобуса с моста на лёд в Забайкальском крае десять человек не получили вообще никаких травм.
Десять пассажиров ни просто не получили ранения, но и сами выбрались из обломков автобуса, после чего они решили самостоятельно добраться до назначенного пункта в Чите и взяли попутки. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Baza.
Специалисты сообщают, что пассажиры могут быть в состоянии шока и обратится к врачам позже.
Напомним, что по последним данным 19 человек погибли, 9 раненых отвезли в больницы. Как писал сайт kp.ru, умерли двое детей младше шести лет. В больнице находятся одна беременная женщина, а также один пострадавший готовится к операции.
Причиной происшествия является лопнувшее колесо автобуса, которое привело к вылету транспорта с моста в реку.
Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU