В посольстве считают, что власти Великобритании манипулируют темой «российской угрозы» накануне выборов

СЕГОДНЯ 00:40 2019-12-02T00:44:34+03:00

В дипломатическом представительстве России в Лондоне считают, что такие высказывания не идут на пользу отношениям двух стран

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В российском посольстве в Лондоне отреагировали на заявления главы британского МИД Доминика Рааба. Изданию The Sunday Telegraph министр сказал, что Британия якобы не смогла бы противостоять Москве, если бы Джереми Корбин был премьер-министром. Глава МИД намекнул на «российскую угрозу» Лондону, при этом не приводя никакой конкретики.

В посольстве России посчитали, что такие заявления не идут на пользу отношениям двух стран:

- Мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной «российской угрозы». Понимаем, что это делается в преддверии выборов, а также саммита НАТО в Лондоне, - сообщили в пресс-службе.

В посольстве уверены, что вместо того, чтобы искать врага в лице России, властям Великобритании следовало бы рассматривать отношения с Москвой, как с союзником, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом.

- Вызывает удивление, что вместо этого трагедию на Лондонском мосту Д.Рааб использует в своей статье для нового витка негативной риторики по России, - сказано в сообщении посольства.

Ранее премьер-министр Великобритании в очередной раз сообщил, что никакого вмешательства России в выборы не было зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU