2019-12-02T03:54:51+03:00
Политика

Торговые переговоры между Китаем и США приостановлены из-за закона о правах человека в Гонконге

Документ, подписанный Дональдом Трампом, в Китае назвали попыткой США вмешаться во внутреннюю политику других стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Причиной прекращения переговоров стал закон, подписанный американским президентомПричиной прекращения переговоров стал закон, подписанный американским президентомФото: REUTERS
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Переговоры по торговому сотрудничеству между США и Китаем приостановлены. Об этом со ссылкой на свои источники в администрации американского президента сообщает агентство новостей Axios. Ранее стороны долгое время вели переговоры, в итоге объявили о том, что сумели договориться по многим пунктам. Планировалось, что Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и лидеры стран подпишут документ.

Однако, эта встреча, как и само подписание торгового соглашения, откладываются на неопределенный срок – все из-за закона о правах человека в Гонгонге. Документ приняли в США, его подписал президент Дональд Трамп. В Китае выступили против вмешательства Америки во внутренние дела других стран, в МИД страны пригрозили США, что в случае, если Трамп не откажется от законопроекта, то примут меры. Такими мерами, очевидно оказалось, прекращение переговоров по торговому сотрудничеству.

- Консультации по достижению соглашения в данный момент приостановлены из-за закона о Гонконге, необходимо время для того, чтобы внутренняя политика [председателя КНР] Си Цзиньпина успокоилась, -приводит слова источника издание.

Для заключения сделки не решенными остается ряд важных вопросов, среди которых отмена таможенных пошлин США, условия по закупке американской сельхозпродукции. Не определена дата и место проведения встречи лидеров двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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