В Сретенском районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в аварии с автобусом

СЕГОДНЯ 04:24 2019-12-02T04:29:24+03:00

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Траур по погибшим в аварии пассажирам автобуса объявлен 2 декабря в Сретенском районе Забайкальского края. Днем 1 декабря автобус с пассажирами вылетел с моста и упал на замерзшую реку. Погибли 19 человек, из них двое детей. В списках погибших также водитель автобуса. Причина аварии пока не известна, по одной из версий, у автобуса лопнуло колесо. Тела 17 человек уже опознали. В правительстве региона окажут финансовую помощь семьям погибших – на организацию похорон выделено по 60 тысяч рублей.

- 2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура, - сказано в сообщении на сайте муниципалитета.

Все 19 погибших - жители Сретенского района. Пострадавших доставили в больницы региона, шестерых на вертолетах санавиации транспортировали в Читу. Московские медики проводят консультации по вопросам оказания дальнейшей помощи пострадавшим. Глава Забайкальского края призвал жителей оказать помощь семьям погибших и пострадавших, в первую очередь психологическую. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747129" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

ИСТОЧНИК KP.RU