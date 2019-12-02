Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии с автобусом в Забайкалье
В Чите следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий завело дело по факту ДТП с автобусом, в котором погибли 19 человек. Дело передали в Следственный комитет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - написано в сообщении.
1 декабря автобус, следовавший по маршруту Чита-Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу. В автобусе было 44 человека, 19 из них, включая водителя, погибли, 21 человек пострадал. Заведено два уголовных дела. Последнее прокурор Сретенского района изъял и передал в Следственный комитет для того, чтобы объединить для дальнейшего расследования с уголовным делом, возбуждённым по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшему по неосторожности смерть двух и более человек.
Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днём траура.
В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне
ИСТОЧНИК KP.RU