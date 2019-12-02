Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии с автобусом в Забайкалье

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-02T07:50:58+03:00

Его также передали в СК для объединения с предыдущим

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В Чите следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий завело дело по факту ДТП с автобусом, в котором погибли 19 человек. Дело передали в Следственный комитет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747117" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - написано в сообщении.

1 декабря автобус, следовавший по маршруту Чита-Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу. В автобусе было 44 человека, 19 из них, включая водителя, погибли, 21 человек пострадал. Заведено два уголовных дела. Последнее прокурор Сретенского района изъял и передал в Следственный комитет для того, чтобы объединить для дальнейшего расследования с уголовным делом, возбуждённым по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшему по неосторожности смерть двух и более человек.

Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днём траура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747129" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

ИСТОЧНИК KP.RU