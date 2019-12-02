2019-12-02T09:44:51+03:00
Политика

Минпромторг обсудит запрет на детские сигареты и шампанское

Запрос на такое ограничение направил Милонов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Детское шампанское с юных лет приучает ребёнка к алкоголюДетское шампанское с юных лет приучает ребёнка к алкоголюФото: EAST NEWS
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Министерство промышленности и торговли планирует обсудить с экспертами, бизнесом и другими министерствами возможность ограничения продажи детских сигарет и шампанского.

Подобный запрет предложил ввести депутат Госдумы Виталий Милонов, потому что такие сладости с детства формируют лояльное отношение к их взрослым аналогам.

Денис Мантуров, глава Минпромторга, вынесет этот вопрос на обсуждение, сообщается в его ответе на запрос депутата Милонова, пишет РИА Новости. Министерство также уточняет, что для введения любых ограничений необходимы статистические, научные и аналитические данные, которые будут доказывать невозможность решения вопроса иным путём. Сейчас такими исследованиями министерство не располагает.

- Учитывая важность данного вопроса, а также с целью исключения возможных негативных последствий, полагаем необходимым провести дополнительное обсуждение предложения по ограничению свободной розничной продажи "детского шампанского", "детских сигарет" и других "детских" товаров с привлечением к обсуждению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз РоссииМинздрав России, Минфин России‚ ФАС России, Минпросвещения), а также представителей предпринимательского и экспертного (научного) сообщества, - предложил Денис Мантуров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минпромторг предлагал, напротив, снять ограничения продажи некоторых товаров. Например, летом 2019 года, министерство хотело отменить 90% санитарных норм для магазинов. В частности, убрать запрет на размороженные продукты и вздувшиеся консервы.

Летом 2018 года министр финансов Силуанов внёс в правительство законопроект, подготовленный совместно с Минпромторгом, о снятии запрета на интернет-торговлю алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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