Трампа сильно разозлили слова Макрона о "смерти мозга НАТО"

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-02T10:31:46+03:00

В Вашингтоне считают, что теперь президент США может начать более позитивно высказываться об альянсе

Изменить размер текста: A A

Слова французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" привели в бешенство его американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщил источник администрации Вашингтона.

"Он разозлен на Макрона уже в течение длительного времени", - цитирует портал Axios своего собеседника.

Другой источник в Белом доме полагает, что такая ситуация сподвигнет Трампа более позитивно отзывать о Североатлантическом альянсе, в частности, на саммите в Лондоне 3-4 декабря.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU