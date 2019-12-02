2019-12-02T10:31:46+03:00
Политика

Трампа сильно разозлили слова Макрона о "смерти мозга НАТО"

В Вашингтоне считают, что теперь президент США может начать более позитивно высказываться об альянсе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Слова французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" привели в бешенство его американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщил источник администрации Вашингтона.

"Он разозлен на Макрона уже в течение длительного времени", - цитирует портал Axios своего собеседника.

Другой источник в Белом доме полагает, что такая ситуация сподвигнет Трампа более позитивно отзывать о Североатлантическом альянсе, в частности, на саммите в Лондоне 3-4 декабря.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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