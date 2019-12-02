В Сети появился тизер последнего фильма о Бонде с Дэниелом Крейгом

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-02T13:16:09+03:00

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Каким будет новый фильм про агента 007, уже сейчас можно оценить по короткому тизеру, который появился в Сети. Официальный трейлер создатели картины про Джеймса Бонда покажут 4 декабря. В этой ленте главную роль исполнит знакомы и полюбившийся зрителю в этом образе актер Дэниел Крейг. Это будет последняя часть киноэпопеи, где он сыграет Бонда. Впервые Крейг появился в черном смокинге спецагента в фильме «Казино рояль».

Его герой не станет изменять себе в фильме, который получил название «Нет времени умирать». Бонд снова в дорогом костюме, катается на люксовых автомобилях и окружен красивыми женщинами.

Сам фильм выходит в прокат весной 2020 года Ходили слухи, что спецагента сыграет темнокожая актриса Лошана Линч. Известно, что ее персонажу действительно по сюжету присвоят кодовое имя 007, правда до тех пор, пока не появится, как обычно, совершенно неожиданно для остальных, сам Бонд. На съемках фильма Крейг получил травму во время исполнения трюков, но операция не сдвинула сроки выхода картины в прокат.

В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде.

ИСТОЧНИК KP.RU