Определены регионы с самой тяжёлой ситуацией на рынке труда

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-02T13:37:34+03:00

Среднее время поиска работы в России составляет 6,4 месяца. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Проще всего работать в Москве, Санкт-Петербурге и ЯНАО

Изменить размер текста: A A

В нескольких субъектах России наблюдается особенно тяжёлая ситуация в области трудоустройства. Росстат оценил регионы по уровню занятости, безработицы, среднему времени поиска работы и доле безработных, ищущих работу больше года. Все данные Служба государственной статистики привела за третий квартал 2019 года.

Средний по России уровень безработицы составляет 4,4%, а уровень занятости - 59,7%. Среднее время поиска работы в России составляет 6,4 месяца, а 21,6% ищет работу более года, сообщает Росстат.

Наиболее тяжёлая ситуация в плане трудоустройства сложилась в Северной Осетии, карачаево-Черкесии, Дагестане и Туве. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве и Ямало-Ненецком округе.

Предыдущий рейтинг регионов по уровню безработицы продемонстрировал снижение безработицы на 200 тысяч человек.

Аналогичный статистический анализ областей показал, что самый низкий показатель безработицы в Москве, а самый высокий - на Северном Кавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU