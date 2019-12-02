Определены регионы с самой тяжёлой ситуацией на рынке труда
В нескольких субъектах России наблюдается особенно тяжёлая ситуация в области трудоустройства. Росстат оценил регионы по уровню занятости, безработицы, среднему времени поиска работы и доле безработных, ищущих работу больше года. Все данные Служба государственной статистики привела за третий квартал 2019 года.
Средний по России уровень безработицы составляет 4,4%, а уровень занятости - 59,7%. Среднее время поиска работы в России составляет 6,4 месяца, а 21,6% ищет работу более года, сообщает Росстат.
Наиболее тяжёлая ситуация в плане трудоустройства сложилась в Северной Осетии, карачаево-Черкесии, Дагестане и Туве. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве и Ямало-Ненецком округе.
Предыдущий рейтинг регионов по уровню безработицы продемонстрировал снижение безработицы на 200 тысяч человек.
Аналогичный статистический анализ областей показал, что самый низкий показатель безработицы в Москве, а самый высокий - на Северном Кавказе.
ИСТОЧНИК KP.RU