Ему почти удалось сбежать: Трамп чуть не улетел на саммит НАТО без жены

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-03T13:03:02+03:00

В Интернете решили, что Трамп вовсе не забыл, а просто терпеливо дождался чуть опоздавшую Меланию Фото: REUTERS

Президент США уже едва не зашел в вертолет один, но на полпути заметил отсутствие первой леди и всё-таки дождался Меланию Трамп [видео]

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Семейная чета Трампов в который раз попадает в неловкую ситуацию. В этот раз на видео попал отлёт американского президента и его супруги в Лондон, на встречу глав государств-членов НАТО.

На кадрах телеканала "FOX 10 Phoenix" видно, что Дональд Трамп очень уверенно идёт к вертолёту, но когда до него оставалось буквально несколько шагов, президент "вспомнил", что вообще-то должен лететь в Лондон в сопровождении жены. В итоге Трамп довольно долго ждал Меланию, в вертолёт они сели вместе.

До этого случая многие подмечали странное поведение Трампа со своей женой: например, недавно он подзывал её к себе жестом, похожим на команду "к ноге!". В этот раз со стороны всё выглядело, словно Трамп просто забыл про свою супругу. Однако некоторые пользователи YouTube с этим не согласились - в комментариях под видео люди решили, что Мелания просто слегка опоздала на посадку, как часто случается перед поездками.

Дональд Трамп забыл свою жену у вертолета.

"Она опоздала... каждый мужчина знает, каково это", - заявил один из них.

"Что, никто из вас не был женат?" - удивленно поддержала общее недовольство другая пользовательница. Её позицию многие разделили: "Это разве новости? Скорее в стиле CNN", "Очевидно, что он был уверен, что она прямо рядом с ним, а потом, как джентльмен, остановился и дождался её. Ужасный заголовок, FOX 10!".

Напомним, что до этого Мелания Трамп поделилась в соцсетях фотографиями рождественского убранства Белого дома. Ведущим цветом в оформлении стал белый с вкраплениями ярких красных деталей.

ИСТОЧНИК KP.RU