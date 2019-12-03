Венгрия предложила России объединить усилия для защиты языковых меньшинств на Украине
Парламент Венгрии обратился в Госдуму России с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на территории Украины. Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин.
«К нам в Государственную Думу обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь их право на изучение языка», - сказал парламентарий.
Володин напомнил, что национальные меньшинства Украины лишены такого право после принятия Верховной Радой закона о языке и об образовании.
Спикер российского парламента сообщил, что вместе с венгерским коллегой они считают необходимым более активно защищать права языковых меньшинств. По его словам, такой же позиции придерживаются Польши и Румынии.
«Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали (это), но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине», - заключил Володин.
Напомним, ранее российский спикер заявил о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны. На это его украинский коллега Дмитрий Разумков ответил, что на Украине есть только «один народ».
ИСТОЧНИК KP.RU
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