Венгрия предложила России объединить усилия для защиты языковых меньшинств на Украине

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-03T15:55:26+03:00

Володин сообщил, что такая же позиция у Польши и Румынии

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Парламент Венгрии обратился в Госдуму России с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на территории Украины. Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

«К нам в Государственную Думу обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь их право на изучение языка», - сказал парламентарий.

Володин напомнил, что национальные меньшинства Украины лишены такого право после принятия Верховной Радой закона о языке и об образовании.

Спикер российского парламента сообщил, что вместе с венгерским коллегой они считают необходимым более активно защищать права языковых меньшинств. По его словам, такой же позиции придерживаются Польши и Румынии.

«Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали (это), но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине», - заключил Володин.

Напомним, ранее российский спикер заявил о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны. На это его украинский коллега Дмитрий Разумков ответил, что на Украине есть только «один народ».

ИСТОЧНИК KP.RU