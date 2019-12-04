2019-12-04T07:29:08+03:00
Политика

В Германии раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку-2"

В бундестаге считают, что это ставит под вопрос помощь со стороны ЕС
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Германии раскритиковали позицию Киева по "Северному потоку-2". Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что это ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза. По его словам, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема.

- Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь, - сказал политик в интервью для РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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