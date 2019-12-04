2019-12-04T18:03:29+03:00
В мире

Берлинский депутат — о санкциях за убийство кавказского боевика: Это провокация, выгодная Западу и Грузии

Спустя три месяца после загадочного преступления ФРГ выслала двух российских дипломатов [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Спустя три месяца после загадочного преступления ФРГ выслала двух российских дипломатовСпустя три месяца после загадочного преступления ФРГ выслала двух российских дипломатовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эта мутная история стряслась 23 августа в парке Кляйнер Тиргартен в центре столицы Германии. 40-летний мужчина кавказской наружности прогуливался, выйдя с молитвы в мечети, как вдруг на велосипеде к нему подъехал ещё один иностранец и убил наповал двумя выстрелами в голову из пистолета «Глок».

Это можно было бы посчитать заурядной разборкой мигрантов, коих в Берлине последние годы всё больше. Если бы не личность убитого. Им оказался уроженец Панкисского ущелья (Грузия) Зелимхан Хангошвили. Несмотря на чеченские корни, в соседней Чечне его своим не считали — прежде всего, потому, что 20 лет назад во время войны на Северном Кавказе этот человек являлся соратником одиозных боевиков Басаева и Масхадова и, возможно, был причастен к ряду терактов. В 2016 году он перебрался в ФРГ, попросив убежища (благодаря толерантности немецких властей к мигрантам известны многочисленные случаи, когда стол и дом в этой богатой стране получали самые настоящие террористы).

Вскоре после убийства Хангошвили предполагаемого преступника арестовали — и он также оказался обладателем весьма мутной биографии. Россиянин, но точное имя неизвестно: то ли Владимир Степанов, то ли, по другому паспорту, Вадим Соколов. С криминальным прошлым, в России был в розыске. Прикопавшись к нестыковкам в его биографии и документах, западные журналисты немедленно объявили Соколова-Степанова «российским агентом-киллером».

Зелимхан Хангошвили, бывший полевой командир банд Масхадова, был убит в центре Берлина.

Зелимхан Хангошвили, бывший полевой командир банд Масхадова, был убит в центре Берлина.

При этом все источники kp.ru в Германии, вплоть до депутатов Бундестага, отметили поразительную схожесть с другой провокаций — загадочным отравлением международного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полтора года назад в британском городе Солсбери. Тогда Запад тоже обвинил во всём Россию. А в качестве доказательств предъявил (да и то не сразу) мутные фотографии двух анекдотичных «русских агентов Боширова и Петрова», проходивших неподалеку от дома Скрипалей.

Почти то же самое происходит и сейчас. МИД ФРГ уже объявил о высылке двух российских дипломатов, Москва пообещала ответные меры. При этом даже в Берлине многие относятся к версии о «вине Кремля» с недоумением:

— Высылка российских дипломатов — позор для ФРГ, — сообщил «Комсомолке» депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. — Сейчас эту историю раздувает Грузия, чьим гражданином был убитый, чтобы вбить клин между Берлином и Москвой. При этом, насколько можно понять, игнорируются другие версии, например, чья-то месть — покойный мог иметь врагов в той же Грузии, учитывая его биографию. В выигрыше оказываются лишь «атлантисты» (либеральные элиты США и ЕС — ред.), поскольку давняя история «удачно» вброшена накануне очередной встречи в Нормандском формате 9 декабря (по урегулированию Украинского кризиса), что грозит осложнить эти переговоры. Думаю, было бы оптимально, если бы Германия и Россия создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств убийства.

Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России.

РЕАКЦИЯ

Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

В МИД РФ назвали этот поступок " безосновательным и недружественным" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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