Савченко сделала у здания Верховной рады «курган из украинской земли» и воткнула в него елку

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-04T17:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшие украинские депутаты продолжают эпатировать действующих депутатов Верховной рады. То принесут к зданию парламента тушу свиньи, то принесут землю к зданию рады. Так они хотят высказать свой протест против земельной реформы, которую в 2020 хотят провести в стране. Законопроект предполагает снятие моратория на продажу земли. Запрет действовал в Украине больше десяти лет. Власти страны хотят открыть для продажи землю, правда, пока не понятно, кому ее будут продавать – только украинцам или к торгам допустят иностранцев и иностранные компании. Оппозиция и многие представители аграрного сектора выступили с критикой законопроекта. Они объясняют свою позицию страхом перед тем, что украинскую землю скупят представители зарубежных компаний.

Надежда Савченко, бывший депутат Верховной рады, принесла в знак протеста, к зданию парламента землю. В фейсбуке она опубликовала ролик, который сопроводила коротким комментарием:

- Курган у здания верховной рады из украинской земли.

Почему она и ее соратники решили воткнуть в этот «курган» елку, осталось непонятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747786" frameborder="0"></iframe> Савченко насыпала земли у стен Рады и поставила ёлку — видео.

ИСТОЧНИК KP.RU