В Госдуме возмутились выдворением российских дипломатов из Германии
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил к чему может привести решение Германии выслать двух сотрудников российского посольства.
Этот шаг может привести к дестабилизации отношения между странами.
- Факт высылки российских сотрудников без должной аргументации и под надуманным предлогом в определённой степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией. Приведет к деструктивным отношениям, — рассуждает депутат.
Он напомнил, что немецкий народ достаточно добродушно относится к российскому, но это не станет аргументом для властей страны.
- Решение Германии не приведет к конструктивизму, это путь в темноту, — комментирует Швыткин RT.
Ранее сообщалось, что Германия высылает двух сотрудников российского посольства. Во внешнеполитическом ведомстве страны объяснили, что дипломаты признаны персонами нон-грата.
В России среагировали на данную ситуацию и отметили, что последует ответная реакция. В МИД РФ назвали этот поступок " безосновательным и недружественным"
ИСТОЧНИК KP.RU