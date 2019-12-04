2019-12-04T17:15:00+03:00
Политика

В Госдуме возмутились выдворением российских дипломатов из Германии

Это приведет к деструктивным отношениям, уверен Юрий Швыткин
Елена АКИМОВА
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В Госдуме объяснили, как решение Германии выслать двух российских дипломатов скажется на отношениях с РФВ Госдуме объяснили, как решение Германии выслать двух российских дипломатов скажется на отношениях с РФФото: Иван ВИСЛОВ
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил к чему может привести решение Германии выслать двух сотрудников российского посольства.

Этот шаг может привести к дестабилизации отношения между странами.

- Факт высылки российских сотрудников без должной аргументации и под надуманным предлогом в определённой степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией. Приведет к деструктивным отношениям, — рассуждает депутат.

Он напомнил, что немецкий народ достаточно добродушно относится к российскому, но это не станет аргументом для властей страны.

- Решение Германии не приведет к конструктивизму, это путь в темноту, — комментирует Швыткин RT.

Ранее сообщалось, что Германия высылает двух сотрудников российского посольства. Во внешнеполитическом ведомстве страны объяснили, что дипломаты признаны персонами нон-грата.

В России среагировали на данную ситуацию и отметили, что последует ответная реакция. В МИД РФ назвали этот поступок " безосновательным и недружественным"

ИСТОЧНИК KP.RU

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