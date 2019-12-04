Трамп не смог определиться, чьей «проблемой» является проект «Северный поток – 2»

СЕГОДНЯ 20:23 2019-12-04T20:27:42+03:00

Американский лидер сначала сказал, что это проблема Германии, а затем предположил, что для Берлина «Северный поток» и вовсе не является проблемой

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Американский президент прокомментировал строительство «Северного потока-2». Журналисты задали ему вопрос о проекте во время его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Оба лидера принимали участие в саммите НАТО в Лондоне.

Трамп не смог сказать, будут ли США вводить какие-либо санкции в отношении России или ФРГ из-за проекта. В администрации президента США пока это не решили.

- Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я вообще-то надеюсь, что проблемой это не будет, - приводит его слова РИА Новости.

Трамп пообещал, что еще обсудит это.

Ранее в Германии выступили против введения США санкций из-за "северного потока-2". В ФРГ разработали поправки в европейское законодательство для того, чтобы Россия, не являющаяся страной ЕС, могла реализовать на территории стран Европы, газовый проект.

ИСТОЧНИК KP.RU