2019-12-04T21:50:10+03:00
В мире

В Венгрии обещают заблокировать вступление Украины в НАТО из-за закона о языке

В Украине проживают 150 000 этнических венгров
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Украине с 2020 года должен вступить в силу закон об образовании на украинском языкеВ Украине с 2020 года должен вступить в силу закон об образовании на украинском языкеФото: REUTERS
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о планах блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом он сообщил на саммите в Лондоне. Конфликт между Венгрией и Украиной разгорелся из-за закона об образовании для языковых меньшинств. В Украине принят закон об образовании, все жители страны с 2020 года смогут получать образование только на украинском языке. В Венгрии считают это ущемлением прав малых народов. По сообщению Сийярто, в Украине проживает 150 000 этнических венгров.

- Мы не просим предоставлять лишних прав венграм на Закарпатье, только те права, которые у них были раньше, - приводит его слова Reuters.

Блокировать вступление Украины в НАТО Венгрия будет до тех пор, пока вопрос с языком не будет решен в пользу малых народов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с требованием к украинским властям пересмотреть свою политику в отношении народов, проживающих на территории страны. В Украине проживают русские, венгры, болгары, румыны.

Спикер Верховной рады в ответ на это сказал, что на Украине только один народ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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