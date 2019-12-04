От "Незабудок" до "Плохого парня": Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
Американская служба Apple Musi назвала "топ-10" наиболее популярных музыкальных композиций уходящего года в России. Так. "золото" досталось украинскому поп-дуэту Artik & Asti. Их меланхоличная песня "Грустный дэнс" постоянно звучала как на радио, так и в ночных заведениях страны.
"Золото" рейтинга досталось украинскому поп-дуэту Artik & Asti.Меланхоличная песня "Грустный дэнс" постоянно звучала как на радио, так и в ночных заведениях страны
На второй строчке "топа" расположилась молодая певица Юлия Зиверт с песней Life. Эксперты подчеркнули, что вторая версия композиции, записанная вместе с российским "королем поп-музыки" Филиппом Киркоровым, в топ не попала.
На второй строчке рейтинга расположилась молодая певица Юлия Зиверт с песней Life.Стильный трек пришелся по вкусу российским слушателям
Тройку лидеров по популярности завершила эксцентричная семнадцатилетняя американка Билли Айлиш. Ее дебютный сингл Bad Guy сразу занял первое место в Billboard Hot 100 и пришелся по вкусу российским слушателям.
Тройку лидеров по популярности завершила эксцентричная семнадцатилетняя американка Билли Айлиш.Ее стильный хит Bad guy (плохой парень) занял первое место в Billboard Hot 100
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ИСТОЧНИК KP.RU