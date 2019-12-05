Судебный комитет Конгресса нашел основания для импичмента Трампа

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-05T07:29:37+03:00

В Палате представителей заявили, что президент США дважды просил руководство другой страны вмешаться в выборы

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Президент США Дональд Трамп "поставил свои личные и политические интересы" выше национальных. Такое нарушение представляет угрозу безопасности государства и последующим избирательным кампаниям, заявил глава юридического комитета Палаты представителей Джеральд Надлер по итогам первого заседания по вопросу импичмента.

По словам демократа, американский лидер несколько раз просил руководство другой страны вмешаться в президентские выборы - в 2016 и 2020 году. В обоих случаях его якобы поймали.

"В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации — власть импичмента", - цитирует Надлера CNN.

Сайт kp.ru писал, что процедуру импичмента инициировали демократы в лице спикера палаты Нэнси Пелоси. Поводом стало "злоупотребление властью". Предполагается, что глава Белого дома просил украинского президента начать расследование в отношении сына его главного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

Подавляющее число конгрессменов проголосовали за то, чтобы официально начать отречение Трампа от власти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU