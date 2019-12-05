Судебный комитет Конгресса нашел основания для импичмента Трампа
Президент США Дональд Трамп "поставил свои личные и политические интересы" выше национальных. Такое нарушение представляет угрозу безопасности государства и последующим избирательным кампаниям, заявил глава юридического комитета Палаты представителей Джеральд Надлер по итогам первого заседания по вопросу импичмента.
По словам демократа, американский лидер несколько раз просил руководство другой страны вмешаться в президентские выборы - в 2016 и 2020 году. В обоих случаях его якобы поймали.
"В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации — власть импичмента", - цитирует Надлера CNN.
Сайт kp.ru писал, что процедуру импичмента инициировали демократы в лице спикера палаты Нэнси Пелоси. Поводом стало "злоупотребление властью". Предполагается, что глава Белого дома просил украинского президента начать расследование в отношении сына его главного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
Подавляющее число конгрессменов проголосовали за то, чтобы официально начать отречение Трампа от власти.
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU