Над Трампом навис импичмент

Нэнси Пелоси - рьяная демократка и спикер палаты представителей (нижней палаты конгресса) - все-таки довела дело до конца: подавляющее число конгрессменов проголосовали за то, чтобы официально начать импичмент Дональда Трампа. Голосование состоялось 31 октября, в праздник нечисти Хэллоуин (любимый день американской детворы - они верят, что это единственный день в году, когда возможно все).

У демократов сейчас в палате представителей большинство, и они сумели провести нужное им решение. Теперь президенту предстоит пройти унизительную процедуру открытых слушаний. А выяснять будут следующее: действительно ли он просил украинского президента Владимира Зеленского начать дело против Джо Байдена. Демократы расценивают такое как вопиющее злоупотребление властью. Бывший американский вице-президент может составить Трампу конкуренцию на предстоящих в следующем году президентских выборах.

Официальный представитель президента США ответила в стиле: «вам же хуже», мол, попытка демократов отстранить президента вредит не ему, а американскому народу. Ну а Трамп, накануне раздававший детям конфеты на Хэллоуин, назвал происходящее «самой большой охотой на ведьм в истории Америки».

Демократам достаточно поддержать хотя бы одно обвинение против президента, чтобы дело перешло на утверждение в сенат - верхнюю палату конгресса. Но там сейчас правят бал республиканцы и вряд ли они отдадут на съедение противникам своего однопартийца. Так что реальный импичмент Трампу, судя по всему, не грозит.

Нэнси Пелоси - рьяная демократка и спикер палаты представителейФото: REUTERS

За всю свою историю Америка выносила импичмент аж троим президентам, но до отставок дело так и не дошло. К примеру, Ричард Никсон ушел сам, не дожидаясь позорного низложения, которое его неминуемо ждало. Ибо, благодаря раскрученному журналистами скандалу, выяснилось, что президент тайно прослушивал своих соперников. А это уже похлеще, чем приятное времяпрепровождение Билла Клинтона с Моникой в Овальном кабинете. Кстати, его хотели отправить в отставку не из-за того, что «погорел на женщине», а потому что соврал, положа руку на конституцию: «не было ничего», дескать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент сменил прописку

Дональд Трамп официально поменял регистрацию местожительства - с престижной нью-йоркской на курортную в Палм-Бич (штат Флорида). Его примеру последовала первая леди Америки - Мелания. Трамп был бы не Трамп, если б не высказал обиду на нью-йоркский эстеблишмент, который к нему «очень плохо относится», несмотря на то, что он платит «миллионы налогов».

Однако мэр Большого Яблока Эндрю Куомо, не слишком расстроился и парировал обиженные твиты Трампа следующим образом: «Хорошее избавление. В любом случае @realDonaldTrump не платит налоги здесь», - написал Куомо. «Он весь твой, Флорида».

КСТАТИ

За импичментом Трампа кроются криминальные разборки в сотни миллиардов долларов

Весь мир обсуждает попытку изгнания Дональда нашего Фредовича из Белого дома. Тема будет горячей, минимум, до конца осени. Ведь главные схватки еще впереди (подробности)