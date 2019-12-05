2019-12-05T09:44:07+03:00
Политика

Трамп заявил, что в разговоре с Зеленским просил об услуге для США

Американский лидер всего лишь хотел, чтобы Генпрокурор пообщался с руководством Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп заявил, что действительно просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского об услуге, но помощь нужна была не ему, а самой стране. Именно об этом шла речь в телефонном разговоре двух лидеров в июле 2019 года.

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает", под "нам" я имел в виду США, нашу страну", - написал глава Белого дома у себя в микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что всего лишь хотел связать американского Генпрокурора с самим Зеленским или его людьми, и призвал демократов принести извинения народу Соединенных Штатов.

Трампу объявили импичмент.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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