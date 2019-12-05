Эксперты объяснили, что дешевый ОСАГО является фантастикой
Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль уверен, что при любом изменении закона об ОСАГО, водителям не стоит ждать реального понижения стоимости.
- Да, возможно по новому расчету полис будет дешевле для дисциплинированных водителей, но не в 3-4 раза! Максимум на 10-20 процентов, но совершенно точно не в два раза. Это из какой-то области фантастики, - комментирует ИА «НСН» Коваль.
В свою очередь координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что тарифы ОСАГО направлены на персонализацию страхования.
- Если раньше страховка считалась не совсем индивидуально, то теперь будет учитываться множество личных показателей. К тому же показатели аварийности очень важны, есть 40-летний водитель, который черти что вытворяет на дороге, а есть 18-летние, кто ездит аккуратно. Направление в сторону персонализации, - заключил Шкуматов.
Ранее в Российском союзе страховщиков рассказали, что тарифный "коридор" ОСАГО могут расширить на 30 процентов.
В августе в Москве с помощью камер начали проверять полисы ОСАГО. Система работала в тестовом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU