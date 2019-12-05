2019-12-05T11:17:30+03:00
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Эксперты объяснили, что дешевый ОСАГО является фантастикой

Ранее сообщалось, что тарифный коридор на автостраховку могут расширить на 30 процентов
Елена АКИМОВА
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Эксперты уверены, что стоимость ОСАГО не может сильно сократитьсяЭксперты уверены, что стоимость ОСАГО не может сильно сократитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль уверен, что при любом изменении закона об ОСАГО, водителям не стоит ждать реального понижения стоимости.

- Да, возможно по новому расчету полис будет дешевле для дисциплинированных водителей, но не в 3-4 раза! Максимум на 10-20 процентов, но совершенно точно не в два раза. Это из какой-то области фантастики, - комментирует ИА «НСН» Коваль.

В свою очередь координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что тарифы ОСАГО направлены на персонализацию страхования.

- Если раньше страховка считалась не совсем индивидуально, то теперь будет учитываться множество личных показателей. К тому же показатели аварийности очень важны, есть 40-летний водитель, который черти что вытворяет на дороге, а есть 18-летние, кто ездит аккуратно. Направление в сторону персонализации, - заключил Шкуматов.

Ранее в Российском союзе страховщиков рассказали, что тарифный "коридор" ОСАГО могут расширить на 30 процентов.

В августе в Москве с помощью камер начали проверять полисы ОСАГО. Система работала в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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