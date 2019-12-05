Ученые предупредили о климатической катастрофе из-за выбросов метана в Арктике
Ученые предупреждают, что масштабные выбросы метана в Арктике могут привести к катастрофическому потеплению климата.
Тенденция к этому сохраняется на протяжении длительного времени, а 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане. Из-за таяния вечной мерзлоты парниковый газ, который находится подо льдом, вырывается сквозь толщу воды в атмосферу.
- Если всего 2% метана, содержащегося под шельфовой вечной мерзлотой, попадет в атмосферу, то это вызовет труднопредсказуемые последствия, - объясняет ФАН член-корреспондент РАН, профессор Международного арктического научного центра при университете Аляски Игорь Семилетов.
Исследователи уже сейчас имеют карту выбросов парникового газа, на ней отмечено более тысяч точек, а семь зон имеют диаметр более километра. Остальные разломы в несколько сотен метров.
Остановить выбросы или исправить ситуацию в данный момент невозможно, уверен вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.
«Какие усилия сюда ни бросай, мы не можем ничего сделать. Газовый фронт метана поднимается со дна со скоростью 7-8 метров в год, и пузыри выбрасываются вверх, - поделился информацией Балега.
Ранее Минэкономразвития не поддержало идею Чубайса ввести «углеродный налог». Ведомство исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные главой «Роснано» положения.
ИСТОЧНИК KP.RU