Ученые предупредили о климатической катастрофе из-за выбросов метана в Арктике

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-05T12:53:08+03:00

Ученые предупреждают, что потепление в Арктике может привести к катастрофичным последствиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это приведет к потеплению и сильному изменению климата

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Ученые предупреждают, что масштабные выбросы метана в Арктике могут привести к катастрофическому потеплению климата.

Тенденция к этому сохраняется на протяжении длительного времени, а 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане. Из-за таяния вечной мерзлоты парниковый газ, который находится подо льдом, вырывается сквозь толщу воды в атмосферу.

- Если всего 2% метана, содержащегося под шельфовой вечной мерзлотой, попадет в атмосферу, то это вызовет труднопредсказуемые последствия, - объясняет ФАН член-корреспондент РАН, профессор Международного арктического научного центра при университете Аляски Игорь Семилетов.

Исследователи уже сейчас имеют карту выбросов парникового газа, на ней отмечено более тысяч точек, а семь зон имеют диаметр более километра. Остальные разломы в несколько сотен метров.

Остановить выбросы или исправить ситуацию в данный момент невозможно, уверен вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.

«Какие усилия сюда ни бросай, мы не можем ничего сделать. Газовый фронт метана поднимается со дна со скоростью 7-8 метров в год, и пузыри выбрасываются вверх, - поделился информацией Балега.

Ранее Минэкономразвития не поддержало идею Чубайса ввести «углеродный налог». Ведомство исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные главой «Роснано» положения.

ИСТОЧНИК KP.RU