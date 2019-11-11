Глобальное потепление привело к “сквознякам” из Арктики

Казалось бы, где мы, а где Арктика? Так запросто могут сказать и москвичи, и жители Владивостока, и тем более сочинцы с крымчанами. Но почему-то ученые сейчас как никогда активно изучают полярный климат и Северный Ледовитый океан, на север отправляются одна экспедиция за другой. Да, там нефть, газ и выгоды Севморпути. Но не только.

Главные в мире эксперты по глобальному потеплению - Межправительственная группа экспертов по изменению климата - недавно выпустили доклад “Океан и криосфера в меняющемся климате”. Главная роль в документе у Арктики, хотя есть главы и про горные ледники, и про Антарктиду.

Почему? В Арктике живут 4 миллиона человек. В России, Норвегии, Гренландии, Канаде, на Аляске. В Антарктиде, для сравнения, – от силы полторы тысячи, и то вахтами на полярных станциях. Мало того – все, что происходит на макушке планеты, среди льдов и северных сияний, влияет на погоду в России, Европе и Америке. Да и на климат всей планеты.

И вот каким образом:

1. Арктические, или ультраполярные вторжения.

В последние годы эти слова в прогнозах синоптиков мы слышим и зимой, и летом. Ледяной воздух из Арктики, из района Карского и Баренцева морей, как будто проваливается на юг, вплоть до средней полосы и Черного моря. Резко холодает – на несколько дней, неделю или целый месяц. Европейцы и жители США тоже страдают от заполярного “сквозняка”.

Вторжения арктического воздуха происходят все чаще, и этот процесс будет только усиливаться, констатитруют эксперты.

- Чем теплее Арктика, тем чаще и сильнее вторжения арктического воздуха. Арктика становится более активной, - считает Алексей Кокорин, директор программы “Климат и энергетика” Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Причем тут глобальное потепление, “КП” объяснил научный руководители Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- Почему в принципе возникает движение воздуха на Земле? На экваторе всегда теплее, чем у полюсов. В нашем полушарии, согласно второму началу термодинамики, воздушные массы должны двигаться с юга на север. Однако за счет вращения Земли они перемещаются с запада на восток. Чем больше разница температур между экватором и полюсом, тем более выражены эти “горизонтальные” процессы в атмосфере. Но глобальное потепление идет неравномерно: в Арктике очень быстро, а на экваторе почти незаметно. Контраст температур стал меньше. И все чаще возникают так называемые меридиональные процессы, когда воздушые массы перемещаются с севера на юг или с юга на север.

Аномальные холода, как это ни парадоксально, наступают из-за глобального потепленияФото: GLOBAL LOOK PRESS

2. В новом всемирном потопе виновата Гренландия.

Эту страшилку про глобальное потепление вы точно слышали: уровень Мирового океана растет, скоро под водой окажутся Лондон и Венеция, Нью-Йорк и Санкт-Петербург – все прибрежные города и курорты. За 20 век уровень Мирового океана повысился на 15 сантиметров. К концу 21 века волна поднимется в лучшем случае на 30 – 60 см, в худшем – вдвое выше.

А почему? Первая причина - тепловое расширение воды (растет ведь не только температура воздуха на Земле, но и воды тоже!), вторая и более важная - таяние льдов. И тут мы снова смотрим на Арктику.

- Дело в не морских льдах, а в ледниках Гренландии, - уточняет Алексей Кокорин. - Их таяние – важнейший фактор повышения уровня Мирового океана.

Из-за роста уровня мирового океана Британия может уйти под воду.Фото: REUTERS

3. Рыбу заказывали?

- Баренцево море – одно из основных мест, где ведут лов российские рыбаки. И там она перемещается ближе к Северному полюсу, на северо-восток, - продолжает Алексей Кокорин.

Рыба явно реагируют на меняющийся климат. Но хорошо это или плохо, ученые пока не выяснили. Скажем, треска, пикша и макрель теперь расширили свою “жилплощадь” в Баренцевом море на 100 км к северу – там теперь тоже комфортная температура. И рыбы стало больше. Отлично, пусть ловят , съедим с удовольствием!

С другой стороны, эти виды – хищники, не факт, что мелкой рыбешки хватит на пропитание, и как это скажется на всей пищевой цепочке, непонятно. К тому же теплеющий океан меняет кислотно-щелочной баланс, становится более кислым – есть мнение, что треске это не по вкусу.

Да ладно вам, парируют ученые из Кембриджа и университета Тромсе. Археологи с генетиками доказали, что викинги торговали сушеной треской по всей Европе еще 1000 лет назад, и с тех пор экспорт не прекращался. А ведь климат менялся, был и малый ледниковый период, и очень теплый климатический оптимум. Треска и рыбаки приспособились, неужели сейчас не смогут?

Рыба реагируют на меняющийся климат.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Земля потеряет ледяное зеркало.

Покрытая льдом макушка планеты – это огромное зеркало, отражающее солнечные лучи. А если льды растают, хотя бы на лето? По прогнозам климатологов, это вполне реально: к середине 21 века, то есть через тридцать лет, Северный (уже не Ледовитый) океан будет полностью освобождаться ото льда. Может, не каждый год, но тем не менее. На месте белоснежного зеркала окажется темная вода. Будет не отражать тепло, а поглощать его! И ускорит глобальное потепление.

- Эффект будет таким же, как от триллиона тонн CO2, и приведет к росту средней температуры на Земле на 2 градуса в течение 25 лет, - пугает Дарвуд Заэлке, президент Института устойчивого управления и развития.

Триллион тонн – это много. Человечество за 50 лет столько надымило. Два градуса – тоже много. По идее, на столько должно потеплеть лишь к концу столетия – во всяком случае, такова цель Парижского соглашения по климату.

Покрытая льдом макушка планеты – это огромное зеркало, отражающее солнечные лучи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Углеводородная бомба в вечной мерзлоте

Вечная мерзлота, покрывающая 60% территории России (есть она, конечно, и в других странах), хранит в себе вдвое больше углекислого газа, чем атмосфера. А CO2, напомню, это главный из парниковых газов, которые считаются виновниками глобального потепления. Есть в вечной мерзлоте и метан, еще один парниковый газ. Если она растает, все это попадет в воздух - и выхлопы машин и заводов покажутся пшиком.

Так что ученые без обиняков называют вечную мерзлоту климатической бомбой. Она, оказывается, вовсе не вечная: к 2100 году как минимум четверть всей мерзлоты оттает на глубину 3 – 4 метра (есть и пессимистичный сценарий, по которому Заполярье лишится 70% мерзлоты). Но паниковать рано:

- Это вопрос второй половины 21 века, а может и 22-го, и пока сложно оценить масштаб, - говорит Алексей Кокорин.

Есть и контраргумент: на потеплевших северах зазеленеет травы и деревья, 52% тундра превратится в луга и леса – а они же поглощают углекислый газ! И еще неизвестно, кто кого.

Вечная мерзлота хранит в себе вдвое больше углекислого газа, чем атмосфера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА “КП”

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, или IPCC по-английски) создана Всемирной метеорологической организацией ООН и Программой ООН по окружающей среде. Именно этот коллектив ученых пишет доклады, которые потом обсуждают на климатических саммитах (хотя главная их звезды нынче Грета Тунберг), на них основано и Парижское соглашение по климату. Над докладом “Океан и криосфера в меняющемся климате” работали 104 исследователя из тридцати стран, в том числе россияне из Института географии РАН, Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета и Государственного гидрологического института.

УРОКИ РУССКОГО

Штудируя сотни страниц убористого текста на английском, я наткнулась на непонятный научный термин: Arctic Coastal Polynyas. Что бы это значило? А это простое русское слово полынья, отлично знакомое любителям зимней рыбалки, да и всем севернам, только написанное латинскими буквами и во множественном числе! Полыньи в эпоху глобального потепления стали такого масштаба, что их со спутников разглядывают и диссертации пишут.

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