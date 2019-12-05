Доработка школьных образовательных стандартов будет завершена к 2020 году

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-05T13:39:29+03:00

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Новые государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования будут доработаны до конца текущего года. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая на X съезде Российского книжного союза.

"Мы сейчас стоим перед новым большим периодом совместной работы, когда будут приняты стандарты после доработки. Доработка будет закончена, я надеюсь, к 1 января", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Сайт kp.ru писал, что действующие сейчас стандарты начального общего образования были приняты в 2009 году, а основного — в 2010 году. Президент России поручил пересмотреть ФГОСы и обновить их до 1 декабря. Внедрять нормы планируется поэтапно.

Ожидается, что новая редакция внесет ясность по фундаментальным вопросам: чему школа учит, что является обязательной частью программы, а где начинается область индивидуальных подходов. Родители получат возможность оценить реальные достижения своих детей и качество их подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU