В России предлагают верифицировать комментаторов в СМИ через госуслуги

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-06T09:55:09+03:00

Сейчас любой может делиться своим мнением о том или ином материале, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами Фото: REUTERS

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Новые правила идентификации для авторов комментариев под текстами интернет-СМИ предложила Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ). Сейчас пользователи могут высказывать своё мнение об опубликованных материалах под любым вымышленным именем.

В тексте письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова сказано, что анонимность комментаторов часто провоцирует публикацию ложной, а иногда запрещённой в России информации, предаёт RT текст послания.

В обращении также сказано, что ответственность за ложную информацию несут не комментаторы, а СМИ, и, согласно закону, за её распространение изданиям могут грозить наказания.

- Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ, - отмечается в письме.

В начале года Госдума поддержала законопроект об ответственности СМИ за ложные новости. За нагнетание паники тогда предложили ввести штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU