Семь столичных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-06T13:52:08+03:00

В первых письмах с угрозами преступники требовали перевести им 120 биткоинов Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Сотрудников и посетителей семи зданий районных судов в Москве эвакуировали после угроз о заложенной взрывчатке.

- Были эвакуированы Чертановский, Щербинский, Зюзинский, Хамовнический, Хорошевский, Тимирязевский и Перовский районные суды Москвы, - рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Специалисты московских экстренных служб уже приступили к проверкам Перовского, Чертановского, Щербинского и Тимирязевского залов суда.

Волна угроз, присылаемых на электронную почту Москвы и Санкт-Петербурга, началась с 28 ноября. Анонимные сообщения о минировании приходили ежедневно в суды и несколько раз в торговые центры обоих городов. Все сообщения после проверки зданий экстренными службами оказывались ложными. Первые письма с угрозами и требованиями перевести 120 биткоинов на электронный кошелёк пришли 28 ноября. Все сообщения переданы в полицию. Сайт kp.ru писал о подобных инцидентах, произошедших в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU