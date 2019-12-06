Семь столичных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников и посетителей семи зданий районных судов в Москве эвакуировали после угроз о заложенной взрывчатке.
- Были эвакуированы Чертановский, Щербинский, Зюзинский, Хамовнический, Хорошевский, Тимирязевский и Перовский районные суды Москвы, - рассказал собеседник агентства РИА Новости.
Специалисты московских экстренных служб уже приступили к проверкам Перовского, Чертановского, Щербинского и Тимирязевского залов суда.
Волна угроз, присылаемых на электронную почту Москвы и Санкт-Петербурга, началась с 28 ноября. Анонимные сообщения о минировании приходили ежедневно в суды и несколько раз в торговые центры обоих городов. Все сообщения после проверки зданий экстренными службами оказывались ложными. Первые письма с угрозами и требованиями перевести 120 биткоинов на электронный кошелёк пришли 28 ноября. Все сообщения переданы в полицию. Сайт kp.ru писал о подобных инцидентах, произошедших в декабре.
ИСТОЧНИК KP.RU