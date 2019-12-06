2019-12-06T14:12:38+03:00
Политика

Журнал Time впервые поместил Зеленского на обложку

"Человек посередине", - именно так американские журналисты охарактеризовали президента Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского. Фотография появилась в свежем выпуске международной версии издания.

"Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, каково это находиться между [главой РФ Владимиром] Путиным и [американским лидером Дональдом] Трампом", - гласит надпись под снимком.

timetime
Зеленский на обложке Time
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ИСТОЧНИК KP.RU

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