Порошенко посоветовал Зеленскому не общаться с Путиным один на один

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-06T13:37:04+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег действующего главу государства Владимира Зеленского от встреч с российским лидером Владимиром Путиным один на один. Такой совет прозвучал в преддверии "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря.

К слову, в Кремле уже подтвердили, что у президента РФ запланирована отдельная встреча с украинским коллегой.

"Самый важный совет: не доверять Путину <...> Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз", — написал Порошенко в блоге для издания "Украинская правда".

Он также напомнил преемнику, что российский президент служил в КГБ, и рекомендовал ему не поднимать "газовый вопрос", поскольку Москва может "сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей". Речь идет о получении Киевом дешевого топлива в обмен на уступки в политическом плане.

Сайт kp.ru писал, что в июле от встречи с Путиным наедине Зеленского отговаривал также Павел Климкин - тогда еще министр иностранных дел Украины. По мнению экс-главы ведомства, обсуждение должно вестись лишь в присутствии партнеров и союзников Киева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748194" frameborder="0"></iframe> Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным.Экс-президент Украины обеспокоен предстоящим саммитом в «нормандском формате»

ИСТОЧНИК KP.RU