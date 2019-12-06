2019-12-06T14:55:00+03:00
Политика

Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" близко к завершению

Ввод газопровода в эксплуатацию удвоит поставки российского топлива в Германию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Работы по прокладке газопровода "Северный поток-2" находятся на завершающем этапе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов ФРГ в Сочи.

Он подчеркнул, что, как только газопровод введут в эксплуатацию, поставки российского газа в Германию будут удвоены.

"Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", - сказал глава государства.

Сайт kp.ru писал, что в начале октября было проложено 83% от общей протяженности газопровода. Из них 2042 километра проходят по дну Балтийского моря. Всего же будет построено две нитки мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Итоговая стоимость проекта составит 9,5 млрд долларов.

Тем временем, Украина и Соединенные Штаты все еще пытаются помешать введению "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он якобы угрожает нацбезопасности европейских стран.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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