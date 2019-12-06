Эксперт объяснил слова Порошенко о встрече Путина и Зеленского

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-06T16:05:39+03:00

Эксперт объяснил слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным Фото: REUTERS

Бывший украинский лидер предостерег своего приемника от переговоров с Россией

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал слова Петра Порошенко о возможных переговорах Украины и России.

Экс-президент Незалежной предостерег Владимира Зеленского от общения с Владимиром Путиным.

Это, по мнению эксперта, связано с политической нестабильностью, которая присутствует на Украине.

- Зеленского пытаются предостеречь от шагов, которые, в первую очередь, связаны с достижением мира в Донбассе, с попыткой хоть как-то конструктивно подойти к решению этого вопроса и начать поэтапно реализовывать Минские соглашения, — комментирует RT Данюк.

Сейчас Петр Порошенко пытается таким образом «выставить себя как главного оппозиционного политика».

Ранее сайт kp.ru писал, что бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег действующего главу государства Владимира Зеленского от встреч с российским лидером Владимиром Путиным один на один. Такой совет прозвучал в преддверии "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU