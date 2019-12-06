«Was ist los?»: Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Во время встречи с немецкими бизнесменами российский лидер Владимир Путин заговорил по-немецки после того, как возникли проблемы с переводом.
«На встрече с немецким бизнесом не заработал перевод, и Путин перешел на немецкий сам», - написал в своем Twitter-аккаунте журналист Дмитрий Смирнов, опубликовавший видео со встречи бизнесменов и президента.
Напомним, в сентябре 2001 года российский лидер провел свое 25-минутное выступление перед депутатами бундестага и бундесрата Германии полностью на немецком языке, чем удивил членов германского парламента.
Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 6 декабря, Путин встречается в Сочи с бизнесменами из Германии. В ходе встречи российский лидер сообщил, что строительство газопровода «Северный потока-2» близко к завершению и ввод его в эксплуатацию удвоит поставки российского топлива в Германию.
ИСТОЧНИК KP.RU