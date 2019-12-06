2019-12-06T17:17:15+03:00
Общество

«Was ist los?»: Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Российский лидер заговорил на иностранном языке из-за неполадок с переводом [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Was ist los?»: Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии«Was ist los?»: Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из ГерманииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время встречи с немецкими бизнесменами российский лидер Владимир Путин заговорил по-немецки после того, как возникли проблемы с переводом.

«На встрече с немецким бизнесом не заработал перевод, и Путин перешел на немецкий сам», - написал в своем Twitter-аккаунте журналист Дмитрий Смирнов, опубликовавший видео со встречи бизнесменов и президента.

Напомним, в сентябре 2001 года российский лидер провел свое 25-минутное выступление перед депутатами бундестага и бундесрата Германии полностью на немецком языке, чем удивил членов германского парламента.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 6 декабря, Путин встречается в Сочи с бизнесменами из Германии. В ходе встречи российский лидер сообщил, что строительство газопровода «Северный потока-2» близко к завершению и ввод его в эксплуатацию удвоит поставки российского топлива в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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