Присяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете. Присяжные федерального суда Центрального округа штата Калифорния встали на сторону обвиняемого предпринимателя и сочли необоснованными претензии британского спелеолога Вернона Ансуорта.
Сайт kp.ru писал, что летом 2018 года дайвер участвовал в операции по спасению детей и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Маск же тогда направил на помощь свою подводную лодку, которую Ансуорт позже назвал бесполезным пиар-трюком. Инженер пришел в бешенство от таких слов.
Он на протяжении нескольких месяцев оставлял у себя в социальных сетях оскорбительные посты, адресованные британцу. Называл его педофилом и насильником. Ансуорт не стал терпеть оскорбления и подал на главу SpaceX в суд с требованием возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов.
Маск принес извинения своему оппоненту, но отказался выплачивать компенсацию. Жюри присяжных, состоящее из пяти мужчин и трех женщин, поддержало позицию предпринимателя, поскольку оскорбление "педофил" нельзя приравнивать к клевете. К тому же, сам основатель SpaceX заявил, что не думает так на самом деле. Писать гневные посты его побудила ярость. Также Маск не знал, что Ансуорт участвовал в спасательной операции, передает журнал Vanity Fair.
Из-под земли достали!.За их судьбой следил весь мир. Мальчиков более двух недель не могли вызволить из пещеры! И вот, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Спасибо спасателям всех стран, прибывшим на помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU