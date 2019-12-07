Присяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-07T09:32:34+03:00

Вернон Ансуорт требовал от предпринимателя 75 тысяч долларов за то, что он назвал его педофилом

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете. Присяжные федерального суда Центрального округа штата Калифорния встали на сторону обвиняемого предпринимателя и сочли необоснованными претензии британского спелеолога Вернона Ансуорта.

Сайт kp.ru писал, что летом 2018 года дайвер участвовал в операции по спасению детей и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Маск же тогда направил на помощь свою подводную лодку, которую Ансуорт позже назвал бесполезным пиар-трюком. Инженер пришел в бешенство от таких слов.

Он на протяжении нескольких месяцев оставлял у себя в социальных сетях оскорбительные посты, адресованные британцу. Называл его педофилом и насильником. Ансуорт не стал терпеть оскорбления и подал на главу SpaceX в суд с требованием возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов.

Маск принес извинения своему оппоненту, но отказался выплачивать компенсацию. Жюри присяжных, состоящее из пяти мужчин и трех женщин, поддержало позицию предпринимателя, поскольку оскорбление "педофил" нельзя приравнивать к клевете. К тому же, сам основатель SpaceX заявил, что не думает так на самом деле. Писать гневные посты его побудила ярость. Также Маск не знал, что Ансуорт участвовал в спасательной операции, передает журнал Vanity Fair.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/659635" frameborder="0"></iframe> Из-под земли достали!.За их судьбой следил весь мир. Мальчиков более двух недель не могли вызволить из пещеры! И вот, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Спасибо спасателям всех стран, прибывшим на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU