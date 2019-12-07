2019-12-07T10:39:43+03:00
Общество

Новый документ на автомобиль появится в России в 2020 году

В нём будет указано количество выделяемого углекислого газа и расходуемого топлива
Ася КУЗНЕЦОВА
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Информирование потребителей о том, сколько энергии потребляет машина, будет осуществляться изготовителемИнформирование потребителей о том, сколько энергии потребляет машина, будет осуществляться изготовителемФото: Евгения ГУСЕВА
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Список обязательной для России сопроводительной документации автомобиля пополнится в 2020 году. Новый документ получил название «этикетка энергоэффективности», в нем будут указаны показатели количества выделяемого автомобилем углекислого газа и количества расходуемого топлива на 100 километров движения. Для электромобилей в сертификате будут указаны расход электроэнергии и запас хода.

Этикетка энергоэффективности должна будет входить в состав сопроводительных документов при продаже автомобиля. Нововведение коснётся легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн.

Состав сопроводительных документов расширился из-за введения с 31 марта будущего года ГОСТа по энергоэффективности и экологии транспортных средств. Отмечается, что информирование потребителей о том, сколько энергии потребляет машина, будет осуществляться изготовителем. Об этом сообщает RT.

Сегодня в список обязательных сопроводительных документов для автомобиля входят паспорт ТС, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.

Ранее сайт kp.ru писал о согласовании МВД и Министерства экономики порядка продажи красивых госномеров. Покупатель сможет заполнить заявление при регистрации авто и проверить на сайте не занят ли выбранный госномер. Если он свободен, то забронировать и оплатить его можно в течение суток.

Также сообщалось, что МВД разрешило использовать компактные автомобильные номера нового формата владельцам японских машин и мотоциклистам. Приобрести их можно будет только у частных фирм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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