Жириновский объяснил, почему россияне для Запада - "люди второго сорта"

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-07T12:39:18+03:00

По мнению лидера ЛДПР, такое отношение доказывают выявленные ФАС двойные стандарты в производстве стиральных порошков

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Запад поставляет в Россию не высококачественные продукты, а только "отходы". Такой комментарий последовал за выводами Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lindt в двойных стандартах.

Сайт kp.ru писал, что, согласно данным исследования ФАС, поставляемые в нашу страну товары этих компаний сильно отличаются от продукции тех же марок, предназначенной европейским потребителям. Например, рекомендованная дозировка порошков в России в 1,5-2 раза выше, чем та, что указана на порошках, произведенных в ЕС.

"ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы", – оценил ситуацию Владимир Жириновский.

"Пора прекратит ввоз плохой продукции", - заявил лидер ЛДПР

По его мнению, стоит остановить ввоз плохой продукции в Россию, оставив разрешение на импорт исключительно высококачественных товаров.

"Не хотят – обойдемся", – подытожил политик у себя в микроблоге в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU