2019-12-07T13:39:20+03:00
Здоровье

Названы продукты, наносящие вред кишечнику

Неправильное питание может привести даже к раку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названы продукты, разрушающие кишечникНазваны продукты, разрушающие кишечникФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Если неправильно питаться на протяжении длительного времени, то можно "заработать" хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки и даже цирроз печени.

Немецкий гастроэнтеролог, директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят самый серьезный вред слизистой оболочке органа пищеварения.

Так, в первую очередь стоит избегать потребления простых и рафинированных сахаров, выпечки, шоколада и мармелада. Кроме того, медик рекомендует есть меньше солонины, копчения и канцерогенных колбасных изделий.

Конечно, если баловать себя этими продуктами всего раз в неделю, то это не сильно навредит организму. Исключением являются ситуации, при которых людей уже мучают боли в животе, судороги и метеоризм.

"Плохие жиры" также вредны для кишечника. Они содержатся в маргарине и майонезе. А вот бананы, рыба, вареный картофель, фруктовое пюре и квашеная капуста, наоборот, защищающих слизистую оболочку пищеварительного органа, передает Focus.de.

Сайт kp.ru публиковал список из 10 "полезных" привычек, которые на самом деле вредят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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