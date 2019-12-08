В Киеве не исключают "послевкусия разочарования" после нормандского саммита

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-08T13:59:09+03:00

Украинцев попросила не ожидать окончания конфликта на юго-востоке страны сразу после встречи лидеров "четверки" на саммите

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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предупредила жителей незалежной, что им не стоит ожидать окончания конфликта на юго-востоке страны сразу после встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. По ее словам, съезд может оставить "послевкусие разочарования".

- Саммит может принести "послевкусие разочарования". 10 декабря война в Донбассе не закончится, - написала Мендель на своей странице в социальной сети.

Она также отметила, что Киев сейчас находится в сложной ситуации, но несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский едет на саммит с "очень сильной позицией". Более того, она считает Германию и Францию союзниками незалежной.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Зеленский рассказал о настрое на конкретный результат от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже. Он уточнил, что хочет привезти в Киев понимание о всеобщем желании закончить "эту трагическую войну", подчеркнув, что видит готовность РФ к разговору. Поводом для этого, по его мнению, служит возвращение на Украину военных кораблей, задержанных в Керченском проливе, а также обмен удерживаемыми лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU