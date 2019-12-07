2019-12-07T00:20:18+03:00
Политика

Зеленский рассказал о настрое на конкретный результат от встречи с Путиным

Он уточнил, что хочет привезти в Киев понимание о всеобщем желании закончить "эту трагическую войну"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленский рассказал о настрое на конкретный результат от встречи с ПутинымЗеленский рассказал о настрое на конкретный результат от встречи с ПутинымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от съезда "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже. Там же пройдет встреча лидера незалежной и президента России Владимира Путина.

- Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну, - заявил Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он также подчеркнул, что переживает по поводу встречи с Путиным, так как он настроен на результат.

- Единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: "Мы планируем...". Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю - я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь, - сказал украинский лидер.

Резюмировал Зеленский заявлением, что видит готовность РФ к разговору. Поводом для этого, по его мнению, служит возвращение на Украину военных кораблей, задержанных в Керченском проливе, а также обмен удерживаемыми лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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