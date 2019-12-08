Преемница Меркель заявила, что убийство гражданина Грузии наносит вред отношениям между Германией и Россией

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-08T17:32:15+03:00

Крамп-Карренбауэр также считает, что Москва «должна, наконец, внести свой вклад в расследование

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Немецкое правительство рассмотрит новые доказательства в деле об убийстве гражданина Грузии в Берлине и примет решение о дальнейших действия в отношении России. Такое заявление сделала министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Это убийство наносит вред отношениям между Германией и Россией. Доказательства весомые», - сказала преемница немецкого канцлера в интервью Bild am Sonntag.

Крамп-Карренбауэр также заявила, что Москва «должна, наконец, внести свой вклад в расследование».

Напомним, ранее немецкое правительство обвинило Россию в том, что она «недостаточным образом сотрудничали» в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине, совершенного 23 августа. После чего Министерство иностранных дел Германии объявило двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. В российском МИД сообщили, что готовят «комплекс ответных мер».

ИСТОЧНИК KP.RU