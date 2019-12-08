2019-12-08T22:50:26+03:00
Политика

Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса

Ранее один из сценариев приняли на закрытом заседании СНБО
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Украины раскрыл идею плана «А» по реинтеграции ДонбассаПремьер-министр Украины раскрыл идею плана «А» по реинтеграции ДонбассаФото: REUTERS
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Один из сценариев реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулирования конфликта при отстаивании национальных интересов. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«План "А" состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем. Чтобы двигаться к миру, при этом отстаивая национальные интересы», - сказал глава украинского правительства.

По словам Гончарука, в вопросе реинтеграции «принципиально» не может идти речи «о сдаче интересов в смысле отказа от территориальной целостности».

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский одобрил пять сценариев реинтеграции самопровозглошенных Донецкой и Луганской народных республик, но без оглашения содержаний этих проектов. Накануне, 7 декабря, после закрытого заседания секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил об утверждение одного из планов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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