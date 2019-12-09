Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» со следующего года

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-09T12:44:42+03:00

Болгария объявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока» со следующего года Фото: REUTERS

Исполнительный директор «Булгартрансгаза» сообщил, что республика подготовлена даже если транзит российского газа через Украину будет остановлен

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Болгария готова обеспечить транзит газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию с 1 января следующего года, даже если поставки российского газа через Украину будут остановлены. Об этом сообщил исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

«Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены», — заявил глава «Булгартрансгаза».

Малинов рассказал, что 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, соединивший «Турецкий поток» с «Балканским потоком» Болгарии. По его словам, болгарская компания будет готов к транзиту к 15 декабря и надеется, что Анкара подготовится к 20 декабря.

Он рассказал, что «Булгартрансгаз» заполнит газом участок протяжённостью 11 километров территории Болгарии, в то время как Турция - 140 километров своей территории.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Болгарии пришлось объяснятся перед президентом России Владимиром Путиным из-за задержка строительства второй нитки газопровода. По их словам, это связана с обязательными конкурсными процедурами

Напомним, в конце января этого года болгарская компания приняла решение о продлении «Турецкого потока», торжественное открытие которого состоится 8 января 2020 года в Стамбуле.

ИСТОЧНИК KP.RU