В Госдуме поддержали возврат пива на стадионы
В Госдуме поддерживают идею возврата пива на стадионы. 5 декабря комитет Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи выступил за разрешение продаж.
А вот россияне, по данным многочисленных опросов, считают, что это плохая инициатива. В качестве основного аргумента указываются массовые беспорядки, которые провоцируют агрессивные болельщики.
Депутаты подчеркивают, что при «грамотной организации» алкоголь на стадионах не только не опасен – опыт чемпионата мира 2018 года, - но и может приносить дополнительный доход клубам. Увеличение средств можно направлять на развитие и популяризацию футбола.
- Крайне важно, что прибыль с продажи пива на стадионах, как предлагается нашим законопроектом, будет направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта, на поддержание материально-технической базы самих стадионов, — поясняет депутат Дмитрий Свищёв.
Но вот как будут распределяться средства пока не ясно. Этот вопрос предлагают проработать Министерству спорта.
В пресс-службе Союза российских пивоваров «Известия» заверили, что в России возможно сформировать культуру потребления пива на стадионах во время проведения спортивных мероприятий.
В свою очередь в «Трезвой России» уверены в обратном. Руководитель организации Султан Хамзаев подчеркивает, что возврат пива на стадионы полностью противоречит задачам, которые ставит президент.
- Мы стадионы за миллиарды строим, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. У нас и так большая проблема с потреблением алкоголя. За прошлый год продано 8 млрд л пива. Это и так очень рентабельный рынок. Такие проекты — просто агрессивная форма лоббизма, - уверен Хамзаев.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Минфин поддержал возвращение пива на стадионы. Ведомство подготовило положительный отзыв на законопроект.
ИСТОЧНИК KP.RU