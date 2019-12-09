В Госдуме поддержали возврат пива на стадионы

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-09T13:25:40+03:00

В Госдуме поддерживают инициативу с возвратом пива на стадионы Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот россияне, по данным опросов, относятся негативно к инициативе

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В Госдуме поддерживают идею возврата пива на стадионы. 5 декабря комитет Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи выступил за разрешение продаж.

А вот россияне, по данным многочисленных опросов, считают, что это плохая инициатива. В качестве основного аргумента указываются массовые беспорядки, которые провоцируют агрессивные болельщики.

Депутаты подчеркивают, что при «грамотной организации» алкоголь на стадионах не только не опасен – опыт чемпионата мира 2018 года, - но и может приносить дополнительный доход клубам. Увеличение средств можно направлять на развитие и популяризацию футбола.

- Крайне важно, что прибыль с продажи пива на стадионах, как предлагается нашим законопроектом, будет направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта, на поддержание материально-технической базы самих стадионов, — поясняет депутат Дмитрий Свищёв.

Но вот как будут распределяться средства пока не ясно. Этот вопрос предлагают проработать Министерству спорта.

В пресс-службе Союза российских пивоваров «Известия» заверили, что в России возможно сформировать культуру потребления пива на стадионах во время проведения спортивных мероприятий.

В свою очередь в «Трезвой России» уверены в обратном. Руководитель организации Султан Хамзаев подчеркивает, что возврат пива на стадионы полностью противоречит задачам, которые ставит президент.

- Мы стадионы за миллиарды строим, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. У нас и так большая проблема с потреблением алкоголя. За прошлый год продано 8 млрд л пива. Это и так очень рентабельный рынок. Такие проекты — просто агрессивная форма лоббизма, - уверен Хамзаев.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Минфин поддержал возвращение пива на стадионы. Ведомство подготовило положительный отзыв на законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU