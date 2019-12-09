2019-12-09T14:00:09+03:00
Спорт

РУСАДА: "чистые" российские спортсмены выступят на Олимпиадах под нейтральным флагом

Допуск действителен только для ближайших Олимпиады, Паралимпиады и чемпионатов мира
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия отстранена от международных спортивных мероприятий на 4 годаРоссия отстранена от международных спортивных мероприятий на 4 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполнительный комитет ВАДА решил, что только "чистые" российские спортсмены примут участие в ближайших чемпионатах мира, Олимпиаде и Паралимпиаде под нейтральным флагом и без гимна. Об этом сообщила РИА Новости замгендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Сегодня, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял окончательное решение о лишении российской сборной права участвовать в крупных международных турнирах, в том числе летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и чемпионатов мира, а также Паралимпиады. Решение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Помимо этого, Россию лишили права на проведение крупных спортивных международных соревнований и подачи заявок на их проведение.

Напомним, что 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому отстранить Россию на четыре года от международных соревнований на четыре года из-за подозрений в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Международные спортсмены прокомментировали возможное отстранение РФ от соревнований из-за допинга.Боксер-профессионал Рой Джонс считает "ненормальной" ситуацию, когда все атлеты из России могут быть отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях по подозрению в употреблении допинга (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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