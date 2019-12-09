СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-09T14:38:16+03:00

Суд снял арест с активов Абызова на сумму более 1 миллиарда рублей Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

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Мосгорсуд снял обеспечительный арест с активов экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества, отмывании преступных доходов и выводе за границу более 4 миллиардов рублей.

Арест снят с недвижимости, ценных бумаг и личного счета несовершеннолетнего сына экс-министра. Общая сумма активов составляет более 1 миллиарда рублей.

«Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова», - передает ТАСС слова адвоката обвиняемого Сергея Дрозда.

Напомним, бывшего министра и его помощников обвинили в создании преступной группировки и выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей. В конце августа Следственный комитет возбудил в отношении экс-министра второе уголовное дело по получению 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. В сентябре было возбуждено еще одно уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов.

В конце октября Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца до 25 января Абызову и другим фигурантам дела - Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг.

ИСТОЧНИК KP.RU