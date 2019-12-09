Владимир Путин прилетел на «нормандский саммит» в Париж

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-09T16:53:19+03:00

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Президент России прилетел в Париж, где 9 декабря состоится саммит «нормандской четверки». Это будет первая с 2015 года встреча глав России, Украины, Германии и Франции в таком составе. Более того, это первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, до этого лидеры стран общались только по телефону – обсуждали вопрос обмена граждан двух стран, а также проводили переговоры по газу.

Газовый вопрос не стоит в повестке «нормандского саммита», поскольку, как сообщали в ФРГ, это не политический, а коммерческий вопрос. Однако, с Зеленским в Париж в составе делегации отправились представители «Нафтогаз». Возможно при личной беседе, которая состоится после официальной части саммита, Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят будущий контракт на поставку и транзит газа.

Но главной темой саммита станет ситуация в Донбассе, урегулирование конфликта. Украинскую сторону не устраивал порядок выполнения условий минского соглашения. Кроме того, представитель администрации украинского лидера заявлял, что у них есть "план Б" по Донбассу - если договориться не удастся, то от Донбасса просто отгородятся стеной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748648" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU