2019-12-09T16:53:19+03:00
Политика

Владимир Путин прилетел на «нормандский саммит» в Париж

Главной темой встречи станет ситуация на Донбассе
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Путин прилете в ПарижВладимир Путин прилете в ПарижФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России прилетел в Париж, где 9 декабря состоится саммит «нормандской четверки». Это будет первая с 2015 года встреча глав России, Украины, Германии и Франции в таком составе. Более того, это первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, до этого лидеры стран общались только по телефону – обсуждали вопрос обмена граждан двух стран, а также проводили переговоры по газу.

Газовый вопрос не стоит в повестке «нормандского саммита», поскольку, как сообщали в ФРГ, это не политический, а коммерческий вопрос. Однако, с Зеленским в Париж в составе делегации отправились представители «Нафтогаз». Возможно при личной беседе, которая состоится после официальной части саммита, Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят будущий контракт на поставку и транзит газа.

Но главной темой саммита станет ситуация в Донбассе, урегулирование конфликта. Украинскую сторону не устраивал порядок выполнения условий минского соглашения. Кроме того, представитель администрации украинского лидера заявлял, что у них есть "план Б" по Донбассу - если договориться не удастся, то от Донбасса просто отгородятся стеной.

Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В турецких отелях ввели налог на проживание
Обнаженные активистки попытались протестовать в Париже перед "нормандским саммитом"
Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует на неделю раньше
В Госдуме оценили планы Польши и Украины по совместной добыче газа
Конвоиры банды "GTA" получили условные сроки за попытку побега заключенных
В суде Великобритании начались слушания по долгу Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов
ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами
Дмитрий Медведев заявил, что решение ВАДА нужно оспаривать
Кубанские виноделы завоевали первые места на международном конкурсе в Израиле
Трамп назвал Украину «каким-то местом»
На руководящих постах в России стало больше женщин
В МИД России сообщили об усилении давления ФБР на россиян в США
«Приятно иметь дело с джентльменами»: Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Владимиром Путиным
Россия обжалует решение ВАДА в спортивном арбитраже
За несколько часов в Италии зафиксировано более 30 землетрясений
Эксперт предупредил о необходимости аккуратного перехода на электронные договоры продажи авто
Солнечная морозная зима придёт в Москву 12 декабря
Суд снял арест с активов Абызова на сумму более 1 миллиарда рублей