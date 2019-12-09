2019-12-09T20:34:27+03:00
В мире

В США расширили санкции против Венесуэлы

В список попали еще два гражданина страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Минфин США включил в санкционный список двух граждан ВенесуэлыМинфин США включил в санкционный список двух граждан ВенесуэлыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Минфине США расширили санкции против Венесуэллы. Запрет на въезд в Америку, а также блокировку иностранных счетов ввели против двух граждан этой страны.

- Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США приняло меры против Густаво Адольфо Вискаино Гила и Хуана Карлоса Дугарте Падрона, - сказано в сообщении Минфина.

В марте 2019 года 49 предпринимателям из Венесуэлы закрыли въезд в США. В американском Минфине объяснили это решение тем, что власти США борются с коррумпироваными соратниками Мадуро. В ведомстве призвали другие страны последовать их примеру. В июле под американские санкции попало Главное управление военной разведки Венесуэлы.

Дугарте Падрон, в отношении которого в декабре ввели санкции, являлся генеральным директором Административной службы идентификации, миграции и иммиграции. В Минфине США утверждают, что он получал взятки и был причастен к продаже паспортов. Аналогичные обвинения предъявлены Вискаино Гила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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