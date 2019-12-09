2019-12-09T22:37:24+03:00
Общество

Маргарита Симоньян отказалась получать материнский капитал

В эфире Радио «Комсомольская правда» журналист объяснила, почему не стала обращаться за выплатой при рождении второго ребенка
Юлия САЛЬНИКОВА
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У Маргариты Симоньян в октябре 2019 года родилась дочьУ Маргариты Симоньян в октябре 2019 года родилась дочьФото: Олег УКЛАДОВ
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В октябре 2019 года у редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна родилась дочка. Это третий ребенок для журналиста, об этом она рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» в ответ на вопрос, получала ли она уже «Материнский капитал». Такая возможность у Симоньян была при рождении второго ребенка, но она ей не воспользовалась из принципиальных соображений.

- Возможно, мое объяснение покажется странным. Но мне кажется, в государстве значительно больше людей, чем мы, которые нуждаются в этих деньгах. И мне как-то даже неловко к государству за этим обращаться,- рассказала телеведущая.

Ранее она рассказывала, что в ее семье у многих больше трех детей. Ее сестра в 17 лет стала мамой пять раз. Другую сестру в 32 года поздравляли с тем, что у нее родился внук.

Сайт kp.ru писал, как изменился материнский капитал и на что его можно потратить в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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