Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом
Самолет с российской делегацией на борту приземлился в Вашингтоне во вторник утром
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Вместе с ним столицу Соединенных Штатов посетит российская делегация.
Самолет приземлился в местном аэропорту в 00:50 по местному времени (08:50 по мск). Глава ведомства пробудет в Вашингтоне меньше суток, но у него запланирована насыщенная программа, передает ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU