2019-12-10T09:29:49+03:00
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом

Самолет с российской делегацией на борту приземлился в Вашингтоне во вторник утром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Вместе с ним столицу Соединенных Штатов посетит российская делегация.

Самолет приземлился в местном аэропорту в 00:50 по местному времени (08:50 по мск). Глава ведомства пробудет в Вашингтоне меньше суток, но у него запланирована насыщенная программа, передает ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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