Госдума одобрила законопроект об отмене "банковского роуминга"
Кредитные учреждения перестанут взимать комиссии за внутренние межрегиональные переводы
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Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга". После вступления документа в силу кредитные учреждения больше не смогут взимать с клиентов комиссии за внутренние межрегиональные переводы между физическими лицами.
Сайт kp.ru писал, что россияне перестанут переплачивать лишь потому, что счета были открыты в разных подразделениях одного и того же банка.
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ИСТОЧНИК KP.RU