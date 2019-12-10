Госдума одобрила законопроект об отмене "банковского роуминга"

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-10T14:04:59+03:00

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Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга". После вступления документа в силу кредитные учреждения больше не смогут взимать с клиентов комиссии за внутренние межрегиональные переводы между физическими лицами.

Сайт kp.ru писал, что россияне перестанут переплачивать лишь потому, что счета были открыты в разных подразделениях одного и того же банка.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU