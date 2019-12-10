«Лично видел его 7 декабря»: Виктор Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым
Бизнесмен Виктор Батурин, шурин Юрия Лужкова, рассказал о последней встрече с политиком. Они виделись за несколько дней до смерти Юрия Михайловича и, по словам собеседника телеканала «360», никаких жалоб на здоровье не было.
9 декабря Лужков с супругой вылетел за границу, где ему должны были провести операцию на сердце. Именно во время медицинской процедуры он скончался.
- Я его видел лично в субботу, 7 декабря. Он прекрасно выглядел и улыбался. Вчера он тоже был нормальным, здоровым, был дома со своей женой, - рассказывает Виктор Батурин.
Информацию про операцию на сердце, бизнесмен назвал «непроверенной информацией».
Адвокат Лужкова Алексей Мельников подтвердил, что политик должен был перенести плановое хирургическое вмешательство.
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Он занимал пост мэра Москвы 18 лет – с 1992 года. О бывшем градоначальнике вспоминают не только политики, но и звезды.
Юрий Михайлович Лужков умер. Совершенно неожиданно. Всегда жизнерадостный, такой боровичок, никогда не лезший за словом в карман, всегда готовый отстаивать свою позицию по любому вопросу. Человек, которого много критиковали, но чьи заслуги не признать было невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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