«Лично видел его 7 декабря»: Виктор Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-10T15:16:13+03:00

За несколько дней до операции в Мюнхене Юрий Лужков выглядел полным сил и не жаловался на здоровье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Бизнесмен Виктор Батурин, шурин Юрия Лужкова, рассказал о последней встрече с политиком. Они виделись за несколько дней до смерти Юрия Михайловича и, по словам собеседника телеканала «360», никаких жалоб на здоровье не было.

9 декабря Лужков с супругой вылетел за границу, где ему должны были провести операцию на сердце. Именно во время медицинской процедуры он скончался.

- Я его видел лично в субботу, 7 декабря. Он прекрасно выглядел и улыбался. Вчера он тоже был нормальным, здоровым, был дома со своей женой, - рассказывает Виктор Батурин.

Информацию про операцию на сердце, бизнесмен назвал «непроверенной информацией».

Адвокат Лужкова Алексей Мельников подтвердил, что политик должен был перенести плановое хирургическое вмешательство.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Он занимал пост мэра Москвы 18 лет – с 1992 года. О бывшем градоначальнике вспоминают не только политики, но и звезды.

Юрий Михайлович Лужков умер. Совершенно неожиданно. Всегда жизнерадостный, такой боровичок, никогда не лезший за словом в карман, всегда готовый отстаивать свою позицию по любому вопросу. Человек, которого много критиковали, но чьи заслуги не признать было невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU